Бойовики визнали, що глушать сигнали безпілотників - ОБСЄ
Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва у Європі заявляє, що бойовики терористичної організації "ДНР" визнали, що використовують сучасні пристрої для глушіння сигналу під час польотів безпілотних літальних апаратів на сході України.
Про це йдеться у звіті місії.
4 липня заступник голови місії ОБСЄ Александр Хуг у Донецьку провів зустріч з самопроголошеним "міністром оборони" бойовиків "ДНР".
"Міністр оборони ДНР" визнав - "ДНР" має у своєму розпорядженні сучасне обладнання для електронного глушіння сигналу безпілотних літальних апаратів", - сказано у звіті.
Разом з тим, представник бойовиків заявив, що "ДНР" не завжди здатна розпізнати безпілотники, які використовують Збройні сили України з тими апаратами, які використовує моніторингова місія ОБСЄ.
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Як повідомляв УНІАН, з листопада 2014 року з контрольованої бойовиками території на Донбасі неодноразово відбувалось втручання в повітряний рух безпілотників ОБСЄ.
На початку червня речник місії Майкл Боцюрків заявив, що спостерігачам ОБСЄ перешкоджають використовувати безпілотники з обох сторін лінії розмежування.