Бойовики визнали, що глушать сигнали безпілотників - ОБСЄ

Про це йдеться у звіті місії.

4 липня заступник голови місії ОБСЄ Александр Хуг у Донецьку провів зустріч з самопроголошеним "міністром оборони" бойовиків "ДНР".

"Міністр оборони ДНР" визнав - "ДНР" має у своєму розпорядженні сучасне обладнання для електронного глушіння сигналу безпілотних літальних апаратів", - сказано у звіті.

Разом з тим, представник бойовиків заявив, що "ДНР" не завжди здатна розпізнати безпілотники, які використовують Збройні сили України з тими апаратами, які використовує моніторингова місія ОБСЄ.

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Як повідомляв УНІАН, з листопада 2014 року з контрольованої бойовиками території на Донбасі неодноразово відбувалось втручання в повітряний рух безпілотників ОБСЄ.

На початку червня речник місії Майкл Боцюрків заявив, що спостерігачам ОБСЄ перешкоджають використовувати безпілотники з обох сторін лінії розмежування.