Безпілотники ОБСЄ глушили над територією "ДНР"

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ОБСЄ.

”В 13:01 та знову в 13:19 безпілотний літальний апарат спеціальної моніторингової місії ОБСЄ потрапив під серйозне електронне глушіння сигналу, пролітаючи над селом Чермалик (40 км на північний схід від Маріуполя), яке підконтрольне ”Донецькій народній республіці”, - сказано в повідомленні.

При цьому сказано, що початковий аналіз польоту безпілотника показав, що проти нього було застосовано військового типу глушилку GPS сигналів.

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Спостерігачі місії ОБСЄ звернулися до українського офіцера зі штабу АТО в секторі ”М”, відповідального за повітряні операції, який в 13:24 повідомив, що українські сили не використовували пристроїв для глушіння сигналу.

Разом з тим сказано, що безпілотник полишив вказану зону та потім вдало приземлився.

В місії зазначають, що це було вже третє серйозне втручання в рух безпілотників ОБСЄ, що перешкоджає місії виконувати покладені на неї обов`язки відповідно до мандату місії.