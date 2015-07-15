Диверсанти бойовиків атакували позиції військових поблизу Опитного – прес-центр АТО

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє перс-центр АТО.

"19 разів злочинці застосовували по позиціях захисників України 152-х та 122-мм артилерію, 33 рази – 120-мм міномети, у 2 випадках – РСЗВ, 13 разів – танки", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожВ Широкиному і Мар’їнці по позиціях сил АТО стріляв снайпер

Так, вчора, у період з 18-ї по 24 годину припала найбільша кількість за добу: під щільним вогнем бандформувань були позиції сил АТО в районах н.п. Авдіївка, Опитне, Водяне, Піски, Кірово, Новгородське, Луганське, що на Донецькому напрямку.

За даними прес-центру, на Луганському напрямку російсько-терористичні війська вели обстріли наших військ в районах селищ Станиця Луганська, Новотошківське, Кримське, Трьохізбенка. На Маріупольському напрямку лунали постріли тільки зі стрілецької зброї поблизу селищ Талаківка та Миколаївка.

Читайте такожЗа минулу добу в зоні АТО поранені п'ятеро українських військових - Лисенко

"Сьогодні, 15 липня, станом на 6-ту годину ранку, зафіксовано обстріли наших військ зі 122-мм гаубиць та 120-мм мінометів в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Старогнатівка. Близько опівночі українські воїни виявили та дали відсіч диверсійно-розвідувальній групі бойовиків в районі н.п. Опитне", - додали у прес-центрі.

Як зазначається, війська сил АТО надійно утримують оборонні рубежі, дають гідну відсіч російсько-терористичним військам та готові до будь-якого розвитку подій.