Військові успішно відбили напад бойовиків на Маріупольському напрямку – штаб АТО

20:42, 06 липня 2015
Війна
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Українські військові успішно відбили напад проросійських бойовиків поблизу населеного пункту Богданівка, що на Маріупольському напрямку.

REUTERS

Про це на свої сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.

Як зазначається, бій тривав з 17.50 до 19.30. Втрати серед нападників уточнюються.

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Ситуація в зоні АТО цілком контролюється українськими військовими.

Як повідомляв УНІАН, з 17.50 поблизу населеного пункту Богданівка, що на Маріупольському напрямку, 2 групи піхоти бойовиків чисельністю 10-15 чоловік, використовуючи стрілецьку зброю, атакували позиції сил АТО.

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