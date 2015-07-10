Сили АТО запобігли прориву диверсантів за лінію розмежування поблизу Талаківки – прес-центр

Як зазначається у повідомленні на сторінці прес-центру АТО у Facebook, станом на 18.00 проросійські бандформування здійснили понад 20 обстрілів позицій захисників України.

"З них в 11 випадках відкрито порушуючи Мінські домовленості", - зауважили у прес-центрі.

Так, сьогодні, 10 липня, рівно опівночі, проросійські найманці розпочали обстріл зі 120-мм мінометів та стрілецької зброї позицій сил АТО поблизу н.п. Піски.

О 2.00 поблизу селища Луганське бійці сил АТО виявили диверсійно-розвідувальну групу та примусили противника відступити.

О 6.55 та 10.45 бойовики обстрілювали українських військових в районі міста Авдіївка; о 9.50 зі 120-мм мінометів - поблизу Опитного.

З артилерії калібру 152-мм бойовики обстріляли позиції сил АТО поблизу декількох населених пунктів у Донецької області.

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"Слід зазначити, що з 12.51 по 13.13 проросійські нелюди обстріляли з артилерії калібру 152-мм саме місто Світлодарськ", - йдеться у повідомленні.

Крім того, прес-центрі зауважили, що останніми днями проросійські бандформування все частіше обстрілюють артилерією населені пункти, де мешкають мирні громадяни.

Також сьогодні з 15.20 до 16.00 в районі селища Талаківка на Донеччині відбулося друге протягом доби бойове зіткнення.

"Бійці сил АТО знову не допустили прориву диверсійно-розвідувальної групи за лінію розмежування. Ворог зазнав втрати і відступив", - зазначили у прес-центрі АТО.

Крім того, протягом 10 липня зафіксовано 4 прольоти ворожих безпілотників в небі над Луганщиною.

"Попри активізацію проросійських бандформувань, ситуація в зоні АТО цілком контролюється українськими військовими", - підкреслили у прес-центрі.