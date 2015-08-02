Бойовики зосередили вогонь на Донецькому напрямку: за добу зафіксовано 51 обстріл - штаб

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.

Незважаючи на те, що на Луганському, Артемівському та Маріупольському напрямках противник суттєво зменшив збройні провокації, поблизу Донецька і надалі триває активне бойове протистояння.

"Так, 1 серпня, з 18 години і до опівночі окупанти тричі зі 120-міліметрових мінометів обстріляли українські опорні пункти в районі Пісків. Також під мінометним вогнем опинились Авдіївка, Опитне, Красногорівка", - йдеться у повідомленні штабу.

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Зазначається, що ці населенні пункти вже протягом декількох днів перебувають в епіцентрі протистояння на лінії розмежування сторін.

У штабі наголошують, що бойовики, нехтуючи Мінськими домовленостями застосовують озброєння, що мало бути відведене, та ведуть вогонь з артилерії, мінометів, стрілецької зброї фактично цілодобово.

"Поодинокі випадки застосування ворогом артилерії великого калібру фіксуються і на Артемівському напрямку. Так, близько 21 години окупанти били з 120-міліметрових мінометів по Злотому, а о 22.10 з озброєння БМП по селищу Троїцьке", - повідомили у прес-центрі.

Загалом за минулу добу російсько-терористичні війська 83 рази порушили режим припинення вогню. З них 51 обстріл зафіксовано саме на Донецькому напрямку.