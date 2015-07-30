Бойовики протягом дня продовжували обстрілювати військових із забороненої зброї

Починаючи з нуля годин і майже до 7 години ранку 30 липня бойовики активно вели вогонь з озброєння, що мало бути відведено від лінії розмежування, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Фейсбук.

«Так вночі, на Маріупольському напрямку, в епіцентрі вогневого контакту опинилося селище Старогнатівка. Шість разів зі сторони Ново і Староласпи, бандити гатили по населеному пункту зі 122-міліметрової артилерії, також вогонь вівся з мінометів 120 калібру.

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О 2.20 незаконні бандформування з танка і 120-міліметрового міномету обстріляли селище Миколаївку. Крім того під вогонь танку потрапили наші позиції поблизу Опитного та Майорська», - йдеться в повідомленні.

А також наголошується, що у районі Донецька незаконні збройні формування з мінометів калібру 120 міліметрів обстріляли опорні пункти української армії неподалік Опитного і Водяного.

Починаючи з 7 ранку злочинці припинили використовувати артилерію, проте збройні провокації з використанням стрілецької зброї і мінометів продовжились фактично уздовж усієї лінії бойового протистояння.

Загалом, з опівночі до 18 години окупанти 7 разів застосовували артилерію, 23 рази міномети, 33 - стрілецьку зброю і гранатомети, 4 рази били з танків.

«У відповідь на провокації противника наші воїни вели вогонь з озброєння, що не заборонене Мінськими домовленостями і лише у відповідь. Позиція сил АТО в чергове підтверджує, що на своїй землі українські солдати хочуть миру та повністю дотримуються підписаних зобов’язань», - підкреслюється в повідомленні.