Донеччина залишається епіцентром вогневої активності бойовиків - штаб

Про це повідомив прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Так, 3 серпня, з 18 години вечора і до опівночі бойовики і надалі продовжували обстріли позицій українських військових із озброєння, що має бути відведене від лінії розмежування.

"Як і попередні дні, основна напруга зберігалася поблизу Донецька. Близько 19 години найманці двічі обстріляли Авдіївку зі 120-міліметрових мінометів. А з 22.10 і до опівночі вели мінометний вогонь по районах цього містечка де немає сил АТО. Також близько 23 години окупанти тричі з танків били по наших опорних пунктах в Пісках", - йдеться у повідомленні штабу.

Також стало відомо, що під вогнем артилерії калібру 152 міліметри о 20 годині опинилось селище Водяне. О 22.30 зі 122-міліметрової артилерії і танків найманці били по Первомайському. Крім того, о 23.20 ворог зі 120-міліметрових мінометів бив по мирних будівлях у селищі Опитне.

На Артемівському напрямку близько опівночі під вогнем ворожої артилерії опинилося селище Санжарівка. В районі Маріуполя окупанти били по Старогнатівці з мінометів і артилерії калібру 152 міліметри.

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Загалом упродовж вчорашньої доби, 3 серпня, незаконні збройні формування 109 разів порушили режим припинення вогню, наголосили у прес-центрі АТО.

"Після опівночі, 4 серпня, бойовики і надалі сконцентрували вогневу активність на Донеччині та били по селищах Опитне, Водяне, Авдіївка, Мар’їнка. А близько 1 години ночі неподалік селища Ленінське, що на Артемівському напрямку, відбулось бойове зіткнення наших військ з ДРГ противника. В результаті вмілих дій бійців АТО найманці відступили", - повідомили у штабі.