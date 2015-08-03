Бойовики концентрують вогневу активність у районі Донецька - штаб

Про це повідомляється на сторінці прес-центру АТО у Facebook.

Зазначається, що російсько-терористичні угруповання і надалі концентрують свою вогневу активність у районах Донецька. Так 2 серпня, з 18 години і до опівночі ворог двічі з 120-міліметрових мінометів бив по Пісках, Авдіївці, Опитному. Крім того, о 20.20 і о 21.50 найманці вели вогонь з танку знову ж таки по селищу Піски.

"Минулої доби відзначалася певна активізація противника і на Маріупольському напрямку, де впродовж минулих декількох днів було затишшя", - йдеться у повідомленні штабу.

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Близько 19 години бойовики двічі зі 120 міліметрових мінометів обстріляли Новогригорівку. Також під мінометним вогнем забороненого калібру опинилися Старогнатівка та Богданівка. Продовжуючи тактику руйнувань інфраструктури Донбасу, найманці з 21.30 і до 22.45 тричі били з 122-міліметрової артилерії по житловій зоні селища Гранітне.

Загалом за минулу добу противник 99 разів порушив режим припинення вогню, наголосили у прес-центрі АТО. 5 разів бойовики застосовували артилерію, 33 – міномети, 81 - гранатомети і стрілецьку зброю, 5 разів били з танка. У відповідь підрозділи сил АТО вели вогонь з озброєння, що не заборонене Мінськими домовленостями.