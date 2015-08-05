В АП запевняють, що рішення про відведення озброєння калібром менше 100 міліметрів буде ухвалено

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу заступник глави Адміністрації президента України Андрій Таранов.

“Стосовно Широкиного, ми всі чули, що рішення про відведення техніки менше 100 міліметрів буде ухвалено найближчим часом. Якщо б все залежало виключно від однієї сторони, рішення було б прийнято. Але необхідно виходити з того, що, на жаль, сторона, яка не бажає цього робити, робить все для провокування наших Збройних Сил на заходи у відповідь”, - сказав Таранов.

Читайте такожБійці батальйону "Донбас" закликали Порошенка повернути їх назад до Широкиного

“Рішення буде, але не хочу казати, коли саме воно буде. Це ретельний процес переговорів”, - додав Таранов.

Як повідомляв УНІАН, у Мінську 4 серпня дводенні переговори робочої підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі завершилися без підписання угоди.

Минулого місяця президент України Петро Порошенко заявив, що доручив підписати у рамках Тристоронньої контактної групи угоду, яка дасть змогу розпочати відведення озброєння і створити 30-кілометрову буферну зону уздовж лінії зіткнення.

21 липня під час переговорів у Мінську представники Тристоронньої контактної групи домовилися про відведення від лінії зіткнення озброєння калібром до 100 міліметрів, але не підписали ніякого документу.