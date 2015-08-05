ЗМІ: робоча група в Мінську не погодила угоду про відвід озброєння калібром до 100 мм
Учасники засідання робочої групи з безпеки в Мінську не погодили у вівторок, 4 серпня, текст угоди про відведення на Донбасі озброєнь калібром менше 100 міліметрів.
Про це повідомило джерело в контактній групі, передають РИА Новости.
"На жаль, в результаті дводенних переговорів сторони так і не змогли узгодити текст угоди про відвід озброєнь калібром 100 міліметрів", — сказав він.
Разом з тим, заступник голови спостережної місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг заявив РИА Новости, що робота над угодою про відвід озброєнь калібром менше 100 міліметрів на Донбасі триває.
Дату наступної зустрічі підгрупи з безпеки оголосить контактна група.
Читайте такожУгоду про відвід озброєнь калібром менше 100 мм підпишуть найближчим часом - ОБСЄ
"Робота триває. (Дата наступної зустрічі) буде оголошена тристоронньої контактною групою", — заявив Хуг, залишаючи Президент-готель, де раніше завершилася зустріч підгрупи з безпеки.
Раніше УНІАН повідомляв, що Державний департамент США підтримує ініціативу президента України Петра Порошенка щодо призову до Росії і контрольованих нею бойовиків підписати угоду про відвід на сході України озброєння калібром менше 100 мм.