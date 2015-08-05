ЗМІ: робоча група в Мінську не погодила угоду про відвід озброєння калібром до 100 мм

Про це повідомило джерело в контактній групі, передають РИА Новости.

"На жаль, в результаті дводенних переговорів сторони так і не змогли узгодити текст угоди про відвід озброєнь калібром 100 міліметрів", — сказав він.

Разом з тим, заступник голови спостережної місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг заявив РИА Новости, що робота над угодою про відвід озброєнь калібром менше 100 міліметрів на Донбасі триває.

Дату наступної зустрічі підгрупи з безпеки оголосить контактна група.

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"Робота триває. (Дата наступної зустрічі) буде оголошена тристоронньої контактною групою", — заявив Хуг, залишаючи Президент-готель, де раніше завершилася зустріч підгрупи з безпеки.

Раніше УНІАН повідомляв, що Державний департамент США підтримує ініціативу президента України Петра Порошенка щодо призову до Росії і контрольованих нею бойовиків підписати угоду про відвід на сході України озброєння калібром менше 100 мм.