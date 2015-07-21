Контактна група домовилася про відведення танків та зброї калібром менше 100 мм на Донбасі

Тристороння контактна група сьогодні на засіданні в Мінську домовилася про відведення танків і зброї калібром менше 100 мм на Донбасі.

Як повідомляє ТАСС, про це журналістам у Мінську сказав чинний голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі, перший заступник прем'єр-міністра - міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич.

Читайте такожЛукашенко радить Путіну і Порошенку "в очі сказати все те, що думають один про одного"

"Вже узгоджено текст. Досягнута домовленість щодо відведення танків і певної зброї калібром до 100 мм. Текст узгоджено повністю, очікуємо верифікацію ввечері", - сказав він.

За його словами, в угоді буде точно зазначено, як проводитиметься перевірка щодо відведення озброєнь, хто буде її проводити, буде вказана вся процедура".