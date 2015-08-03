Бійці батальйону "Донбас" закликали Порошенка повернути їх назад до Широкиного

13:50, 03 серпня 2015
Війна
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Батальйон "Донбас" просить президента України Петра Порошенка віддати наказ на повернення бійців у Широкине Донецької області у зв'язку з високою ймовірністю загострення ситуації в районі цього населеного пункту.

Про це йдеться у повідомленні батальйону "Донбас" на сторінці в Facebook.

"Наполягаємо на відданні наказу про повернення підрозділів "Донбасу" після ротації (тобто 03-04.08.2015) на позиції н. п. Широкине. Абсолютно впевнені, що з урахуванням досвіду Іловайська, ДАП, Дебальцевого, прийняття рішення про відведення батальйону, який має півтора року бойового досвіду (і з них півроку у н. п. Широкине) за межі Донецької області в умовах загострення ситуації - помилкове", - вважають у "Донбасі".

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Крім того, в батальйоні наголосили, що за час, який минув з початку ротації, по-перше, збільшилася кількість обстрілів з боку противника, по-друге, на тимчасово залишених позиціях супротивника в Широкиному розвідгрупою батальйону Донбас виявлені склади з озброєнням та боєприпасами, по-третє, російсько-терористичні збройні формування зайняли території так званої буферної, "сірої" зони по лінії Водяне – Комінтернове.

Звернення військовослужбовців добровольчого батальйону спеціального призначення НГУ "Донбас" до Верховного Главнокомандующе...

Posted by Батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас" on 2 серпня 2015 р.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня батальйон "Донбас" залишив н.п. Широкине для проведення планової ротації. На зміну бійцям батальйону прийшли військовослужбовці морської піхоти ВМС ЗСУ.

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