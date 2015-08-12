Бойовики концентрують сили біля передових позицій, готуючись до наступу - Генштаб

Про це Українській правді повідомив керівник прес-служби Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

За його словами, "бойовики на весь світ розказують про те, що нібито українська армія збирається наступати на їхні позиції, але по факту жодних заходів, пов'язаних з інженерними або фортифікаційними роботами на своїх позиціях з метою оборони вони не вживають".

"Наша агентура повідомляє про те, що відбувається пересування бронетехніки та особистого складу бойовиків і ті приготування, які вони роблять, свідчать про те, що вони готуються не до оборони, а до наступальних дій. Ми цю ситуацію моніторимо і спокійно ставимося до неї у тому плані, що ми готові до будь-якого варіанту розвитку подій", - заявив Селезньов.

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За його словами, сили ЗСУ готові повернути у будь-який момент на позиції відведену згідно з Мінськими угодами техніку, як це було зроблено під час останньої атаки на Старогнатівку, де після попередження міжнародних партнерів почала працювати українська артилерія.

"Станом на 17:00 12 серпня, за словами Селезньова, було зафіксовано 63 обстріли. А динаміка дуже висока, причому основна кількість обстрілів відбувається у нічний час. Вдень застосовується лише стрілкова зброя, гранатомети, а в нічний час активно застосовуються 122-мм та 152-мм калібри та "Гради", – зазначив Селезньов.

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