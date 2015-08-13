Stratfor: Росія не почне в Україні масштабну військову операцію

Про це повідомляється у звіті американської приватної розвідувально-аналітичної компанії Stratfor.

Зазначається, що переговори Києва та представників країн Заходу з сепаратистами та Росією не змогли вплинути на бойові дії на сході України. Невизначений політичний статус сепаратистських регіонів та регіональні імперативи Москви як і раніше перешкоджають деескалації конфлікту.

"Незважаючи збройні зіткнення, які тривають навіть після декількох угод про припинення вогню, що передбачали відведення важкого озброєння, схоже, обидві сторони зараз знову мають можливість проводити військові операції. Stratfor досі не прогнозує участь Росії у широкомасштабній військовій операції в Україні", - повідомляється в статті.

Разом з тим зазначається, що сьогоднішня нестабільність та висока концентрація сил уздовж лінії розмежування можуть найближчими тижнями спровокувати проведення обмежених наступальних операцій.

Stratfor підкреслює, що в разі відновлення наступальних дій, вони переслідуватимуть вузько визначені цілі: на різних ділянках фронту можуть проводитися локальні бої на зразок Дебальцевого, де бої тривали навіть після договору про припинення вогню.

"Сепаратисти можуть навіть спробувати взяти під контроль околиці Маріуполя, але масштабний штурм міста малоймовірний через ризик розширення західних санкцій, яких Росія досі намагалася уникати. Але навіть обмежена ескалація легко може стати приводом для США посилити санкції проти Росії і надати Україні додаткову підтримку", - повідомляється в статті.

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Як повідомляв УНІАН, 10 серпня терористичні угруповання чисельністю до батальйонної тактичної групи за підтримки 10 танків, 10 БМП та іншої техніки здійснили наступ на опорний пункт 72-ї окремої механізованої бригади в районі населеного пункту Старогнатівка.