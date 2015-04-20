Росія перекинула на Донбас 50 "Уралів", 20 БМП та 40 вагонів з військової технікою – розвідка

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«За даними розвідки, протягом останніх кількох днів з території РФ через контрольно-пропускний пункт «Довжанський» у напрямку міста Дебальцеве прослідувало 50 військових вантажних автомобілів «Урал» та 20 БМП з особовим складом», - зазначив він.

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«А через залізничну станція Довжанська, що у місті Свердловськ Луганської області з території РФ прослідував вантажний потяг, приблизно 40 вагонів, на яких розміщувалася військова техніка, накрита тентами», - додав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, у район Широкиного противник перекинув тактичну групу чисельністю до 120 терористів.

«Продовжується доукомплектування й ротація тактичних груп бойовиків, які ведутьбої за Широкине і в районі Павлополя. У район Широкиного перекинуто тактичну групу терористів чисельністю до 120 осіб», - йдеться в повідомленні групи ІС.