Росія перекинула на Донбас 50 "Уралів", 20 БМП та 40 вагонів з військової технікою – розвідка
Росія протягом останніх кількох днів перекинула на Донбас 50 «Уралів», 20 БМП з особовим складом та вантажний потяг з 40 вагонами, на яких розміщувалася військова техніка.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«За даними розвідки, протягом останніх кількох днів з території РФ через контрольно-пропускний пункт «Довжанський» у напрямку міста Дебальцеве прослідувало 50 військових вантажних автомобілів «Урал» та 20 БМП з особовим складом», - зазначив він.
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«А через залізничну станція Довжанська, що у місті Свердловськ Луганської області з території РФ прослідував вантажний потяг, приблизно 40 вагонів, на яких розміщувалася військова техніка, накрита тентами», - додав Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, у район Широкиного противник перекинув тактичну групу чисельністю до 120 терористів.
«Продовжується доукомплектування й ротація тактичних груп бойовиків, які ведутьбої за Широкине і в районі Павлополя. У район Широкиного перекинуто тактичну групу терористів чисельністю до 120 осіб», - йдеться в повідомленні групи ІС.