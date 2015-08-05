Мінськ підтвердив завершення переговорів по Донбасу без підписання угоди

09:05, 05 серпня 2015
Політика
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У Мінську завершилися дводенні переговори робочої підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

минск / Радио Свобода

За повідомленням МЗС Білорусі у Twitter, робота з питань порядку денного буде продовжена, повідомляє Радіо Свобода.

Підгрупа з безпеки повинна була розробити новий текст угоди про відведення озброєння калібром менше 100 міліметрів від лінії зіткнення на Донбасі.

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Переговори у Мінську розпочалися у понеділок, 3 серпня.

Минулого місяця президент України Петро Порошенко заявив, що доручив підписати у рамках Тристоронньої контактної групи угоду, яка дозволить почати відведення озброєння і створити 30-кілометрову буферну зону уздовж лінії зіткнення.

21 липня під час переговорів у Мінську представники Тристоронньої контактної групи домовилися про відведення від лінії зіткнення озброєння калібром до 100 міліметрів, але не підписали ніякого документу.

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