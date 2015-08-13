Генштаб назвав кількість російських військових, які вторглися до України у серпні 2014 року

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник Центрального науково-дослідного інституту Збройних сил України, що підпорядкований начальнику Генштабу, полковник Віктор Шидлюх сьогодні на брифінгу в Києві, презентуючи доповідь щодо аналізу вторгнення Російської Федерації у серпні 2014 року на територію нашої держави.

За його словами, приховане вторгнення ЗС РФ почалося 24 серпня 2014 року, а розвідувальна інформація про перетин державного кордону України колонами військової техніки збройних сил РФ почала надходити до штабу АТО та Генерального штабу 25 серпня 2014 року.

«Остаточно факт вторгнення регулярних підрозділів РФ було підтверджено 26 серпня», - зазначив він.

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На той час на територію України було введено близько 4 тис. російських військових, сказав полковник.

В Україну вторглися до 8 батальйонних тактичних груп збройних сил Російської Федерації:

«На Луганському напрямку - чотири (від 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії, 19-ї окремої мотострілецької бригади, 64-го полку морської піхоти піхоти Північного флоту 98-ї повітряно-десантної дивізії та 247-го десантно-штурмового полку 7-ї десантно-штурмової дивізії)», - зазначив він.

Крім того, за даними Шидлюха, «на Донецькому - чотири (від 331-го парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії, 19-ї окремої мотострілецької бригади, 8-ї окремої мотострілецької бригади, 31-ї та 56-ї окремих десантно-штурмових бригад)».