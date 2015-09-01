У День знань бойовики лише чотири рази порушили перемир'я в зоні АТО - штаб

Про це повідомив прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Проте характерні ознаки обстрілів більше свідчать про хаотичність та несистемність вогню у бік позицій українських військових, наголосили у штабі.

"Так, близько 8 ранку, по опорному пункту сил АТО у селищі Щастя, що на Луганщині, бив ворожий міномет 82 калібру. Поблизу Донецька о 15 годині бойовики обстрілювали наші позиції в Мар’їнці. А о пів на 6 вечора по українському опорному пункту, що на південь від Авдіївки, злочинці вели вогонь з гранатомета і стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

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Також на Артемівському напрямку, близько 15 години, противник зі стрілецької зброї і гранатомета обстрілював позиції українських військових у Санжарівці.

"Загалом 1 вересня, у День знань, школярі Донбасу, їхні рідні і близькі нарешті відчули справжній спокій. Діти змогли без страху сісти за парти. А їхні батьки вчергове усвідомили, що цінність миру насамперед у безпеці їхніх дітей", - наголосили у штабі АТО.