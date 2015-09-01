За вихідні ситуація у зоні АТО кардинально змінилася: сьогодні вночі бойовики не стріляли взагалі

Впродовж 28 - 31 серпня ситуація в зоні АТО кардинально змінилась, суттєво зменшилась кількість обстрілів українських позицій, сьогодні вночі терористи не стріляли взагалі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник штабу АТО Анатолій Стельмах.

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"28 серпня до 19-ї години російсько-терористичні війська вели вогонь по наших позиціях у Красногорівці, Пісках, Мар'їнці. Під ранок зі 120-міліметрових мінометів окупанти двічі накривали українські опорні пункти в Авдіївці, а о 12.10 там же задіяли 122-міліметрову артилерію. Поблизу Маріуполя під мінометним вогнем 120-го калібру опинилися наші підрозділи у Гранітному, а близько 16-ї години там же бандформування двічі застосовували танки. Після 19-ї години інтенсивність вогню противника різко змінилася, проте о 19.10 поблизу Донецька з боку Спартака бойовики обстріляли з танка та мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів та стрілецької зброї наш опорний пункт в Авдіївці. На Артемівському напрямку окупанти зі 120-міліметрових мінометів обстріляли український підрозділ біля Санжарівки, а поблизу Маріуполя до 20 диверсантів намагалися обійти наші позиції у Богданівці", - сказав Стельмах.

За його словами, 29 серпня в районі Щастя противник задіяв стрілецьку зброю, а в Луганському вів вогонь із великокаліберних кулеметів.

30 серпня з 6.00 до 18.00 було лише три випадки порушення перемир'я (на Артемівському напрямку).

31 серпня бойовики зі стрілецької зброї обстріляли українські позиції у Кримському, біля Мар'їнки, Опитного, Авдіївки.

"Загалом з 19.00 28 серпня по 31 серпня незаконні збройні формування 72 рази порушили режим припинення вогню. А сьогодні, 1 вересня, з опівночі до 6-ї ранку вздовж усієї лінії розмежування противник зброю не застосовував", - наголосив Стельмах.