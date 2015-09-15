СБУ обіцяє 100 тисяч гривень за інформацію про розстріл мобільної групи під Щастям

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

"Якщо ви володієте інформацією, яка допоможе нам знайти злочинців, просимо повідомити за телефоном довіри СБУ: (044) 255-50-22. Анонімність гарантуємо", - зазначили в Службі безпеки.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня у штабі АТО інформували, що в засідку бойовиків потрапила мобільна група з контролю за переміщенням товарів через лінію розмежування, до складу якої входили волонтери, працівники Державної фіскальної служби, СБУ, військовослужбовці-десантники ЗСУ.

Напад було скоєно неподалік від селища Лобачево, яке розташоване між Щастям і Слов'яносербськом. На шляху прямування групи були закладені міни, працював снайпер.

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Під час бойового зіткнення загинув волонтер і співробітник фіскальної служби, 4 бійці були поранені.

4 вересня начальник Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) Віктор Муженко повідомив, що за фактом нападу на мобільну групу розпочато розслідування.