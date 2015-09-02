Ситуація на Луганському напрямку загострилася, бойовики намагаються втягнути сили АТО у протистояння - штаб

Про це інформує прес-центр антитерористичної організації у Facebook.

Повідомляється, що близько 7 ранку під час оперативних завдань по боротьбі з незаконним переміщенням товарів через лінію розмежування у засідку бойовиків потрапила мобільна група у складі волонтерів, працівників Державної фіскальної служби України, Служби безпеки України та військовослужбовців-десантників.

«Це сталося неподалік Лобачевого, що між Слов’яносербськом і Щастям. На шляху слідування групи були закладені міни, також працював снайпер окупантів. Як наслідок, загинув волонтер та співробітник Державної фіскальної служби, 4 бійців отримали поранення. До місця бойового зіткнення оперативно прибуло підкріплення зі складу військовослужбовців сил АТО. Після відбиття нападу противник відступив за Сіверський Донець», - зазначили в штабі АТО.

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Крім того, о 10.35 по позиціях українських сил у Кримському та близько 14.00 по Щастю найманці вели вогонь зі стрілецької зброї. О 12.05 по українському опорному пункту в Новотошківському бив ворожий 120-міліметровий міномет.

Поблизу Донецька близько 13.00 бандформування зі стрілецької зброї і гранатометів обстрілювали позиції сил АТО, що на південь від Авдіївки.

В повідомленні зазначається, що найманці не полишають спроб втягнути українські війська у бойове протистояння. У той же час сили АТО суворо дотримуються мирних домовленостей.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську була досягнута домовленість про забезпечення стійкого припинення вогню у перший тиждень нового навчального року.

З того дня терористи суттєво знизили активність.