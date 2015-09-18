НАТО скерує своїх миротворців на Донбас лише після рішення Радбезу ООН - дипломат

Про це заявив в. о. керівника місії України при НАТО Єгор Божок, передає "Європейська правда".

Зазначається, що в цих питаннях є чітко визначена процедура: члени і партнери Альянсу, в тому числі Україна, надсилають свої контингенти для участі в операціях і місіях Альянсу, які починаються рішенням Ради безпеки ООН.

"Але якщо в Україні буде затверджена миротворча місія рішенням Ради безпеки ООН, то я переконаний, що країни-члени та партнери НАТО надішлють до нас свої військові контингенти", - наголосив Божок.

Довідка УНІАН. 18 лютого РНБО України прийняла рішення звернутися до ООН і ЄС з проханням про розгортання в Україні операцій з підтримання миру. На думку членів РНБО, миротворча місія ООН повинна бути розміщена уздовж лінії розмежування на Донбасі і неконтрольованих ділянок державного кордону з РФ.

На думку Порошенка, найкращим форматом для України буде базування поліцейської місії Євросоюзу, яка буде працювати на підставі рішення Ради безпеки ООН.

Згодом Київ передав Брюсселю звернення до Ради Європейського Союзу з проханням розглянути можливість розгортання міжнародної місії з підтримки миру і стабільності на Донбасі.

21 квітня генсек ООН під час телефонної розмови з президентом України Порошенко наголосив, що розміщення миротворчій місії з мандатом організації на Донбасі залежить від рішення Ради безпеки ООН.

25 червня президент підписав закон щодо перебування в Україні миротворців.