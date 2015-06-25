Порошенко підписав закон про перебування миротворців в Україні

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Закон законодавчо врегульовує питання проведення на території України міжнародної операції з підтримання миру і безпеки у частині розширення підстав для допуску та перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 4 червня ухвалила зміни до Закону "Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України".

Як зазначається в пояснювальній записці, реалізація закону дозволить створити необхідні умови для розгортання на території України міжнародної операції з підтримання миру і безпеки, що, у свою чергу, має забезпечити якнайшвидшу нормалізацію обстановки, відновлення правопорядку і життєдіяльності, конституційних прав і свобод жителів населених пунктів Донецької та Луганської областей та сприяти поверненню людей до вимушено залишених місць постійного проживання.

Читайте такожПорошенко обговорив з президентом Фінляндії створення миротворчої місії на ДонбасіЗаконом визначається, що мета перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України, зокрема, це надання Україні, на її прохання, допомоги у вигляді проведення на її території міжнародної операції з підтримання миру і безпеки на підставі рішення ООН та/або Євросоюзу.

Встановлюється, що потенційні носії ядерної зброї, інших видів масового ураження допускаються відповідно до міжнародного договору України для короткострокового розміщення на території України за умови забезпечення належного контролю з боку України за перебуванням на її території.

Забороняється допуск на територію України підрозділів збройних сил держав, які не визнали її незалежність і територіальну цілісність або висувають до неї територіальні претензії, розв’язують проти України збройну агресію.

Серед вимог до міжнародного договору України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України встановлюється тимчасовість, тобто чітка визначеність та обмеженість у часі до досягнення мети такого перебування.

Встановлюється, що пропозиція щодо допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України, у тому числі тих, що братимуть участь у міжнародній операції з підтримання миру і безпеки, вноситься до Ради національної безпеки та оборони Міністерством закордонних справ України разом з Міністерством оборони України за погодженням у необхідних випадках з іншими зацікавленими центральними органами виконавчої влади.