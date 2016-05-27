Українські військові розповіли, як знищили БПМ бойовиків під Новотроїцьким (відео)
Командир піхотної роти 41 мотопіхотного батальйону Збройних сил України (ВСУ) Василь, позивний "Танцюрист", розповів, як його роті вдалося підбити БМП бойовиків під Новотроїцьким.
В ефірі телеканалу 112 Україна він сказав, що про допомогу їх попросила сусідня рота.
"Бойовики почали провокацію-розвідку боєм у бік позицій сусідньої роти. Вони не бачили, звідки працює БМП, попросили нас включитися. Ми підняли свій безпілотник, побачили, де перебуває БМП-1, нині покійна, і відкрили по ній вогонь з гранатомета. Відстань було десь 2,5 км", - зазначив Василь.
За його словами, про те, як його роті вдалося підбити БМП, запував і президент Петро Порошенко під час недавнього телефонного дзвінка. "По-перше, головком привітав нас з успішним боєм і тим БМП, сказав, що ми молодці, і він радий, що у нього є такі солдати. Це було потім дуже приємно почути хлопцям в переказі. Він цікавився технічними подробицями, яким снарядом, з якої дистанції, з якої позиції, як коригували", - повідомив Василь.
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При цьому Василь наголосив, що президент пожартував про "Мордор" і "ельфів". "Ми з товаришем часто жартували, писали у "Фейсбуці", писали про те, що ми ельфи, боремося з Мордором і все таке. І коли від головнокомандувача прозвучали слова подяки за збиту мордорскую техніку і що нас треба, напевно, офіційно записувати "друга ельфійська когорта", це було дуже весело, посміялися, зрозуміли, що все не даремно", - резюмував він.
Раніше у штабі АТО повідомили, що при підтримці бойових машин піхоти, снайперів, вогню з гранатометів противник перейшов до штурмових дій біля Новотроїцького. Українські вояки відкрили вогонь на ураження й знищили ворожу БМП, після чого нападники відступили.
26 травня Порошенко зателефонував до бійців 41-го мотопіхотного батальйону, які знищили БМП бойовиків під Новотроїцьким.