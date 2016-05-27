Українські військові розповіли, як знищили БПМ бойовиків під Новотроїцьким (відео)

В ефірі телеканалу 112 Україна він сказав, що про допомогу їх попросила сусідня рота.

"Бойовики почали провокацію-розвідку боєм у бік позицій сусідньої роти. Вони не бачили, звідки працює БМП, попросили нас включитися. Ми підняли свій безпілотник, побачили, де перебуває БМП-1, нині покійна, і відкрили по ній вогонь з гранатомета. Відстань було десь 2,5 км", - зазначив Василь.

За його словами, про те, як його роті вдалося підбити БМП, запував і президент Петро Порошенко під час недавнього телефонного дзвінка. "По-перше, головком привітав нас з успішним боєм і тим БМП, сказав, що ми молодці, і він радий, що у нього є такі солдати. Це було потім дуже приємно почути хлопцям в переказі. Він цікавився технічними подробицями, яким снарядом, з якої дистанції, з якої позиції, як коригували", - повідомив Василь.

Читайте такожБіля Старогнатівки підірвався БТР з українськими військовими (відео)

При цьому Василь наголосив, що президент пожартував про "Мордор" і "ельфів". "Ми з товаришем часто жартували, писали у "Фейсбуці", писали про те, що ми ельфи, боремося з Мордором і все таке. І коли від головнокомандувача прозвучали слова подяки за збиту мордорскую техніку і що нас треба, напевно, офіційно записувати "друга ельфійська когорта", це було дуже весело, посміялися, зрозуміли, що все не даремно", - резюмував він.

Раніше у штабі АТО повідомили, що при підтримці бойових машин піхоти, снайперів, вогню з гранатометів противник перейшов до штурмових дій біля Новотроїцького. Українські вояки відкрили вогонь на ураження й знищили ворожу БМП, після чого нападники відступили.

26 травня Порошенко зателефонував до бійців 41-го мотопіхотного батальйону, які знищили БМП бойовиків під Новотроїцьким.