Біля Новотроїцького сили АТО відбили штурм бойовиків

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "Минулої доби бандформування 33 рази застосовували зброю проти українських підрозділів. Як і зазвичай, левова частина таких епізодів припадає на темну пору доби", - зазначили в прес-центрі.

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Бойовики продовжують інтенсивно обстрілювати наших військових у авдіївській "промзоні". "Вночі бандити декілька разів відкривали там вогонь з гранатометів, зенітних установок та 82-мм мінометів. Вогонь зі стрілецької зброї там практично не вщухає", - йдеться в повідомленні.

На горлівсько-світлодарській дузі знову під ворожими обстрілами зі стрілецької зброї та гранатометів опинились наші опорні пункти в районі Зайцевого та Луганського.

Також у прес-центрі повідомили, що опорні пукти сил АТО неподалік Сокольників в Луганській області двічі були обстріляні з протитанкових керованих комплексів. На тому ж напрямку окупанти вели вогонь з гранатометів по захисниках Станиці Луганської.

"Неспокійно було і на Маріупольському напрямку. Там загарбники з гранатометів обстрілювали наші позиції поблизу Широкиного, Гранітного та Гнутового. Окрім того, ввечері бойовики спробували прорвати нашу оборону неподалік Новотроїцького. При підтримці бойових машин піхоти, снайперів, вогню з гранатометів противник перейшов до штурмових дій. Українські воїни відкрили вогонь на ураження та знищили ворожу БМП, після чого нападники відступили", - повідомили в прес-центрі.

"Після опівночі незаконні збройні формування вже 4 рази застосовували зброю. Зокрема, зі стрілецької зброї та гранатометів били в районі Широкиного, Авдіївки та Зайцевого", - підсумували в прес-центрі.