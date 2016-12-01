Порошенко пояснив, навіщо Україні ракетні стрільби на півдні
Єдиною причиною, що змушує Україну проводити навчання, в рамках яких відбуваються стрільби поблизу окупованого Криму, є необхідність бути готовими до повномасштабного російського вторгнення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко на церемонії вручення штандарту батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького.
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«Взагалі-то ще раз наголошую: єдина причина, яка зараз примушує нас робити ці навчання (Повітряних сил ЗСУ – УНІАН), – це необхідність бути постійно готовими до повномасштабного вторгнення з боку нашого агресивного сусіда», - сказав президент.
«Впевнений у тому, що за два роки ми продемонстрували, що ми побудували нову українську армію», - наголосив Порошенко.
"Хочу підкреслити, що пуски відбуваються і в повітряному просторі України, і над відкритим морем в повній відповідності з міжнародним правом", - додав президент.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 грудня, на півдні України розпочались навчання Повітряних сил ЗСУ, під час яких проводяться повітряні стрільби.
За даними ЗМІ, Росія погрожує ракетним ударом в разі проведення Україною ракетних стрільб поблизу Криму.
У відповідь секретар РНБО Олександр Турчинов попросив РФ не панікувати через ракетні стрільби України. Він підкреслив, що ракетні випробування Україна буде проводити згідно з усіма міжнародними зобов'язаннями і договорами у своєму суверенному повітряному просторі.
Спікер Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко наголосив, що погрози не можуть перешкодити планам України провести військові навчання.