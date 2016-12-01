У ЗСУ заперечили скорочення зон ракетних стрільб біля окупованого Криму

Про це заявив глава прес-центру командування "Південь" Володимир Крижанівський, передає NewsOne.

За його словами, схема навчань була надана всім авіакомпаніям заздалегідь.

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"Ні, це неправда. Від самого початку був підготовлений план, був створений документ під назвою Notam - оповіщення провайдерів авіаційних послуг різних держав про небезпечність використання повітряного простору. За цією схемою було визначено, що цей сектор не виходить за межі України. Згідно з планом і проходять навчання. Україна не вносила жодних коректив", - зазначив він.

Раніше на своїй сторінці у Facebook командування ЗСУ повідомляло, в рамках підготовки до здійснення стрільб були уточнені розміри небезпечної зони виконання пусків у північно-західній частині акваторії Чорного моря у бік її зменшення.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня біля окупованого Криму стартували українські навчання з ракетними стрільбами.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела в Міноборони України повідомили, що в разі проведення Україною ракетних стрільб в районі тимчасово окупованого Криму Росія погрожує Києву ракетним ударом.