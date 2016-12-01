Україна скоротила зону ракетних випробувань поблизу окупованого Криму

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило командування повітряних сил ЗСУ.

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"Вступили в завершальну фазу контрольні льотні випробування, які розпочалися 28 листопада 2016 року на полігоні у Херсонській області. Виконання практичних пусків зенітних керованих ракет відбудеться 1 та 2 грудня 2016 року. У рамках підготовки до їх здійснення Командуванням Повітряних Сил Збройних Сил України було уточнено розміри небезпечної зони виконання пусків в північно-західній частині акваторії чорного моря в сторону її зменшення", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, межа східної частини зазначеної зони проходить в 27-30 км від північно-західного узбережжя Криму, безпосереднє місце проведення пусків на відстані 90 км, що повністю виключає, будь-яку загрозу для мешканців півострова.

У повідомленні також зазначено, що вжито всі заходи безпеки для забезпечення проведення практичної фази випробувань. прораховані ризики, що можуть виникати під час проведення випробувань.

Разом з тим, згідно із повідомленням, уточнено зону обмеження використання повітряного простору на тимчасовій основі з відповідними координатами (WGS-84). Визначені час та висоти заборони використання повітряного простору. Поінформовано МЗС України та надані відповідні заявки і авіаційні сповіщення до Украероцентру (29 листопада 2016 року).

"Будь-які спроби втручання та звинувачення української сторони у створенні загроз для населення та об’єктів інфраструктури в зоні виконання практичних пусків зенітних керованих ракет здійснюється виключення з метою провокації", - резюмували в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня біля окупованого Криму стартували українські навчання з ракетними стрільбами.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела в Міноборони України повідомили, що в разі проведення Україною ракетних стрільб у районі тимчасово окупованого Криму Росія погрожує Києву ракетним ударом.