Порошенко назвав смертний гріх керівників РФ, які прагнуть відновити імперію

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив під час церемонії вручення державних нагород України з нагоди Дня Збройних сил України сьогодні в Києві.

Порошенко заявив, що окрім жертв серед військових, за час війни загинули 7,5 тисяч цивільних.

«Загальна кількість жертв війни вражає, вона сягнула 10 тисяч. Росія позбавила життя не лише понад 2,5 тис. наших військових зі Збройних сил та інших силових структур, які боронять країну, - але й 7,5 тисяч цивільних громадян України», - заявив він.

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При цьому , президент заявив, що РФ намагається «відновити імперію».

«Цей смертний гріх – на душах найвищого військово-політичного керівництва Російської Федерації, яке прагне відновити імперію і зневажає життям і долею людей», - додав президент.

Нагадаємо, режим припинення вогню на Донбасі щодня порушується і ситуацію з безпекою залишається складною.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Ситуація з безпекою на сході України залишається вкрай важкою. Режим припинення вогню порушується щодня, іноді по сотні разів на день, тому що важке озброєння не було відведене", - сказав Столтенберг.