Генсек НАТО: ситуація з безпекою на Донбасі залишається вкрай важкою

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції в Брюсселі, як повідомляє "Європейська правда".

"Ситуація з безпекою на сході України залишається вкрай важкою. Режим припинення вогню порушується щодня, іноді по сотні разів на день, тому що важке озброєння не було відведене", - сказав Столтенберг.

Генсек зазначив, що на даний момент можна відстежити лише 13% важкого озброєння, раніше зафіксованого ОБСЄ.

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"НАТО продовжує підтримувати Україну, і ми надаємо сильну практичну і політичну підтримку", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, за підсумками "Нормандського саміту" у Берліні, який відбувся 20 жовтня, всі сторони погодилися розробити "дорожню карту" виконання мінських домовленостей, включно з виконанням безпекових умов.