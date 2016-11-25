ОБСЄ у листопаді зафіксувала найбільшу кількість порушень "режиму тиші" на Донбасі з 2014 року

Про це йдеться у заяві тимчасового повіреного, заступника голови місії США при ОБСЄ Кейт Бернс, яку вона виголосила 24 листопада на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні.

"Ситуація на сході України й надалі погіршується. У середині листопада порушення режиму припинення вогню досягли найбільших рівнів з часу започаткування роботи Спеціальної моніторингової місії у 2014 році. Крім того, СММ зафіксувала минулого тижня найбільшу кількість порушень (режиму тиші) з важкого озброєння, в тому числі з ракетних систем залпового вогню. Об'єднанні російсько-сепаратистські сили продовжують бути відповідальними за більшість порушень режиму припинення вогню. Ми закликаємо усі сторони повністю виконувати Мінські угоди, особливо на території, що контролюється об'єднаними російсько-сепаратистськими силами", - наголосила Бернс.

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Також вона зазначила, що поряд з різким збільшення кількості бойових дій спостерігаються загрози та агресивні дії стосовно спостерігачів СММ. Впродовж останніх двох місяців зафіксовано дев'ять таких інцидентів. У зв'язку з цим дипломат підкреслила, що бойовики жодного разу не відповіли належним чином за ті дії. Цього не сталося навіть після зустрічі спостерігачів місії з одним з ватажків бойовиків.

"Це неприйнятно. Росія і сепаратисти, яких вона підтримує, повинні визнати свою відповідальність за таку поведінку та заборонити залякування й погрози на адресу спостерігачів", - заявила Бернс.

Разом з тим дипломат звернула увагу, що втрати серед цивільного населення продовжують зростати одночасно із погіршенням безпекової ситуації на Донбасі.

"Спеціальна моніторингова місія підтвердила інформацію про 365 жертв серед цивільних у 2016 році на даний час", - наголосила Бернс.

Вона додала, що стриманість у діях сторін необхідна для того, щоб запобігти нанесенню шкоди цивільному населенню у зоні конфлікту.

"Сполучені Штати знову підтверджують свій заклик до усіх сторін прибрати їхні сили з цивільних районів. Ми дякуємо Україні за її готовність зробити це...", - заявила Бернс.