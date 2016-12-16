Савченко про бойовиків "Л/ДНР": вони, так як і ми на Майдані, воюють проти влади (відео)

Про це Савченко сказала у програмі "Про політику" на Еспресо.TV.

"Для мене Захарченко і Плотницький не є терористами. Треба відкрити військовий статут, правила ведення війни, і почитати, що таке тероризм. Ні, терористами вони не є. Є чітко визначений набір понять того, що входить до тероризму. Там є частина сепаратистів і частина колаборантів. Є частина окупованого населення", - сказала Савченко.

Нардеп пояснила, що державі треба вирішити чи йдеться про АТО чи про війну на Донбасі і тоді буде простіше з визначенням лідерів так званих «ДНР» та «ЛНР».

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"Кожна маріонетка, згадайте таку гарну казку про Буратіно, може вийти з-під влади свого ляльковода. Я можу діяти незалежно від чиєїсь волі. Кожна людина має свій розум і може робити вчинки", - додала нардеп, відповідаючи на питання чи вважає вона лідерів сепаратистів маріонетками російського президента Володимира Путіна.

У відповідь на питання ведучого "За що ж вони тоді там воюють" – Савченко зазначила: "Вони, так як і ми на Майдані, воюють проти влади. Ми воювали проти Януковича, а вони воюють проти влади Порошенка".

Нагадаємо, Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким за участю російської сторони. За словами Савченко, зустріч "була спрямована на те, щоби посилити Мінський формат і зробити його більш дієвим найближчим часом".