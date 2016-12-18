Савченко розкрила СБУ деталі зустрічі з ватажками "Л/ДНР" у Мінську

Про це повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт, передає "112 Україна".

Він нагадав, що згідно з українським законодавством, ватажки "ДНР" і "ЛНР" є злочинцями.

"Ми її (Надію Савченко - Ред.) детально опитали, вона відповіла на ті питання, які їй були поставлені й цікавили СБУ. Ми знаємо, з її слів, детально про зустріч, яка проходила в Мінську, ми знаємо, хто брав участь у цій зустрічі, як вона проходила", - сказав Тандіт.

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Відповідаючи на питання, чи дала Савченко на майбутнє гарантії того, що буде інформувати спецслужбу про плани подібних візитів і зустрічей, радник глави відомства відповів, що статус нардепа не зобов'язує її до цього.

"Гарантій ніхто не може дати. Є певна процедура. Савченко поки ще є нардепом. Нардепи, на жаль, не звітують СБУ", - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким з участю російської сторони. За словами Савченко, зустріч "була спрямована на те, щоб посилити Мінський формат і зробити його більш дієвим найближчим часом".