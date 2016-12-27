Росія та бойовики випробовують нові форми ведення "гібридної війни" на Донбасі - ДПСУ

Ситуація в зоні АТО має тенденцію до загострення, Росія та бойовики випробовують нові форми та способи ведення «гібридної війни» на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко на прес-конференції в Києві.

Читайте такожТурчинов про блокаду Донбасу: без рішення держави ніяких імпровізованих блокпостів не буде

«Вже третій рік на прикордонну безпеку суттєво впливають агресивні дії Росії. Ситуація в районі АТО залишається складною і має тенденцію до загострення на окремих напрямках. Російсько-терористичні війська постійно порушують режим припинення вогню, випробовують нові форми та способи ведення «гібридної війни», - сказав він.

Він зазначив, що за рік бойвики майже 142 рази відкривали вогонь по КПВВ.

«За рік місця пропуску населення та несення служби прикордонників піддавалися обстрілам 142 рази, і ми відмічаємо відвертий цинізм, з яким російсько-терористичні війська їх проводять, застосовуючи зброю по мирних громадянах», - додав Назаренко.

Нагадаємо, бойовики продовжують порушувати режим тиші в зоні АТО. Про це заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Вчорашня доба довела, що противник не дотримується домовленостей, досягнутих раніше, щодо повного та всеосяжного припинення вогню починаючи з 24 грудня. Ворог продовжує обстрілювати українські позиції, які вже традиційно залишаються найгарячішими точками впродовж минулих тижнів», - сказав Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, з опівночі 24 грудня на Донбасі мав початися «режим тиші». Втім бойовики не дотримуються домовленостей та продовжують вести провокативні обстріли на сході України.