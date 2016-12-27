Міноборони підтвердило, що двоє українських військових потрапили у полон бойовиків на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було. Двоє наших бійців зазнали поранення. Окрім того, двоє військовослужбовців ЗСУ потрапили у ворожий полон, заблукавши поблизу Бахмутської траси", - сказав Мотузяник.

Раніше ЗМІ повідомляли, що двоє зниклих українських військових потрапили у полон бойовиків, їх доправили до Луганська.