Стовідсоткової "тиші" не вдалося досягти: у СЦКК заявили про відносне припинення вогню на Донбасі

Українська сторона СЦКК повідомляє, що «режим тиші» на Донбасі, який мав запрацювати з опівночі 24 грудня, носить відносний характер. Про це заявив керівник української сторони в СЦКК Анатолій Петренко, передає «112 Україна».

Він наголосив, що тривають окремі провокаційні обстріли бойовиків зі стрілецької зброї, однак артобстрілів не було.

"На жаль, змушені констатувати, що режиму стовідсоткової "тиші" не вдалося досягти. "Тиша" є відносною, тривають окремі провокаційні обстріли зі стрілецької зброї. Але позитивна тенденція є в тому, що сьогодні не було зафіксовано жодного артилерійського обстрілу, був лише один приліт міни калібром 120 мм на маріупольському напрямку", - повідомив він.

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Петренко підкреслив, що інформація про порушення бойовиками перемир'я, як і раніше, передається представникам моніторингової місії ОБСЄ.

Нагадаємо, вже через 25 хвилин після опівночі бойовики розпочали провокаційний вогонь зі стрілецької зброї по позиціях Збройних сил України в районі Жовтого, що на Луганському напрямку. З тих же видів озброєння з 6.54 до 7.10 та з 9.30 до 9.45 вони стріляли по Мар’їнці. З 9.54 до 10.10 терористи обстрілювали Широкине.

При цьому, станом на ранок 24 грудня українська сторона СЦКК підтвердила запровадження всеосяжного, стійкого, безстрокового припинення вогню, починаючи з 00.00 24 грудня 2016 року.

Ввечері, 24 грудня, у штабі АТО повідомили, що російсько-окупаційні війська продовжують порушувати «режим тиші», сьогодні зафіксовано 23 провокаційні обстріли позицій сил антитерористичної операції.