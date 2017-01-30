Українські військові під Авдіївкою захопили опорний пункт бойовиків – Полторак

Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак, повідомили УНІАН в Управлінні комунікацій та преси Міністерства оборони.

Він зазначив, що штурмові дії продовжилися сьогодні зранку.

«Вночі було більш спокійніше, але сьогодні вранці знову розпочалася активна фаза», — сказав міністр оборони України.

«Обстріли ворог веде із заборонених засобів, зокрема, це танки та артилерія», - підсумував Полторак.

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Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, 29 січня в районі Авдіївки окупанти неодноразово намагалися штурмувати українські позиції, та, зазнавши втрат, змушені були відступати.

В розвідці повідомляли, що сили АТО вчора в Авдіївській промзоні ліквідували 15 бойовиків, 24 поранили.

Водночас минулої доби в зоні АТО загинули 5 українських бійців, 9 поранені і ще 4 - травмовані.

Крім того, за даними штабу, сьогодні зранку внаслідок обстрілів бойовиками Авдіївки загинули 2 українських військових, 5 поранені.