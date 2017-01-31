Росіяни гарантували 7 годин "тиші" в Авдіївці, адміністрація готується вивозити людей

Світло, опалення і водопостачання в Авдіївці, яка опинилася в епіцентрі обстрілів на Донбасі, комунальники почнуть відновлювати у вівторок вдень після того, як російська сторона у спільному центрі контролю і координації прогарантувала "тишу" з боку бойовиків. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

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"Під час ранкової координаційної наради поступила інформація від СЦКК про те, що надійшла письмова гарантія з російського боку про припинення обстрілів від 10:00 до 17:00. Ремонтні бригади приступають до роботи", - написав Жебрівський.

Наразі адміністрація очікує прибуття до Авдіївки представників місії ОБСЄ для роботи в дзеркальному режимі.

Жебрівський повідомив, що місцева влада готується до можливої евакуації з міста мирних жителів. Проте, з 16 тисяч людей, які залишаються в Авдіївці, сусідні населені пункти поки готові прийняти лише 9 тисяч.

"Скординували дії керівників міст і районів області на випадок можливої евакуації мешканців Авдіївки. Станом на зараз, впродовж дня можемо евакуювати до 8 тисяч осіб. Міста області, станом на зараз, готові прийняти до 9 тис осіб. У дитячих закладах області готові в будь-який момент прийняти понад тисячу дітей. На під’їзді до міста близько 10 тон продуктів харчування. Військові надали додаткові польові кухні", - повідомив голова ВЦА.

Наразі в місті підготували до роботи додаткові пункти для видачі гарячого харчування і гарячої води мешканцям міста.

"Нині в Авдіївці мешкає близько 16 тис людей. Із них 2 тисячі – діти. У місті - 153 багатоповерхових будинки та 3,5 тис будинків приватного сектору. До охорони правопорядку у знеструмленому місті залучили додаткові наряди національної поліції", - пояснив Жебрівський.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, 29 січня в районі Авдіївки окупанти неодноразово намагалися штурмувати українські позиції, та, зазнавши втрат, змушені були відступати. В розвідці повідомляли, що сили АТО вчора в Авдіївській промзоні ліквідували 15 бойовиків, 24 поранили. Водночас минулої доби в зоні АТО загинули 5 українських бійців, 9 поранені і ще 4 - травмовані.

Крім того, за даними штабу, за добу внаслідок обстрілів бойовиками Авдіївки загинули 3 українських військових, 24 поранені. Саме місто знеструмлене.