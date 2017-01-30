Авдіївський коксохім знеструмлено через бої, розпочато консервацію

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор заводу Муса Магомедов.

"Щойно відбили останнє введення. Завод знеструмлений. Починаємо консервацію", - йдеться у його повідомленні.

Раніше Магомедов повідомив про загрозу зупинки заводу через пошкодження ліній електропередач, уточнивши, що в разі відновлення подачі електрики завод може продовжити роботу.

«Станом на 18:00 (30 січня – УНІАН) щодо відновлення енергопостачання Авдіївки ситуація така: оглянуто тільки частину лінії електропередачі, розуміємо, що обрив приблизно між Красненьким і Горлівською трасою, але через активні бойові дії уточнити неможливо», - повідомив Магомедов, додавши, що адміністрація заводу вже направила запит у Спеціальний центр з контролю і координації (організація з контролю за дотриманням Мінських домовленостей), однак дозволів на проведення ремонтних робіт ще не було отримано.

Як повідомляв УНІАН, російсько-окупаційні війська почали інтенсивний обстріл українських позицій, а потім штурм у районі Авдіївської промзони в неділю, 29 січня, близько 5 години ранку, але, зазнавши втрат, змушені були відступити.

Під час штурму Авдіївки бойовиками ЗСУ зазнали втрат. Також були поранені троє мирних жителів, у зв'язку з чим прокуратура Донецької області кваліфікувала обстріл як теракт.