"Обійми мене перед тим, як мене розірвати": Чичеріна зняла кліп про терористів "Гіві" й "Моторолу" (відео)

У кліпі видно кадри параду до Дня Перемоги в окупованому Донецьку, де на танку їхав "Моторола". У ньому можна побачити "Гіві", а також його похорон. Крім того, показані зйомки боїв під Донецьком і Луганськом.

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При цьому в кліп вставили кадри похорону з Майдану Незадлежності, а також у відеоряді можна побачити українських військовослужбовців на Донбасі.

Раніше співачка вже підтримувала терористів "ДНР" і "ЛНР" й випускала пісню під назвою "На передовій".

Зазначимо, що Чичеріна неодноразово приїжджала на окуповані території Донбасу і давала там концерти перед проросійськими терористами.