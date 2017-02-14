"Обійми мене перед тим, як мене розірвати": Чичеріна зняла кліп про терористів "Гіві" й "Моторолу" (відео)
14:16, 14 лютого 2017Війна
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Російська співачка Юлія Чичеріна випустила кліп під назвою "Рвати", присвячений бойовикам "Л/ДНР".
Чичеріна знову підтримала бойовиків на Донбасі / Скріншот
У кліпі видно кадри параду до Дня Перемоги в окупованому Донецьку, де на танку їхав "Моторола". У ньому можна побачити "Гіві", а також його похорон. Крім того, показані зйомки боїв під Донецьком і Луганськом.
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При цьому в кліп вставили кадри похорону з Майдану Незадлежності, а також у відеоряді можна побачити українських військовослужбовців на Донбасі.
Раніше співачка вже підтримувала терористів "ДНР" і "ЛНР" й випускала пісню під назвою "На передовій".
Зазначимо, що Чичеріна неодноразово приїжджала на окуповані території Донбасу і давала там концерти перед проросійськими терористами.
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