Чичеріна знову заспівала для бойовиків на Донбасі (відео)

Цього разу артистка дала концерт перед бойовиками так званих "ДНР", передає ТСН.

Співачка відвідала одну з військових частин Донецька. На концерті Чичеріна, акомпануючи собі на гітарі, заспівала власні хіти.

Окрім того, днями співачка дала концерт в Алчевську Луганської області.

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Судячи з відео виступу Чичеріни, вона перебувала на Донбасі минулого тижня.

Нагадаємо, на початку січня співачка Чичеріна виступила на російській авіабазі "Хмеймім" у Сирії.

Раніше вона виступила в Луганську на концерті путінських "вовків". Концерт був безкоштовним. Після скандального виступу у Луганську співачку оголосили у розшук. Її звинуватили у незаконному перетині російсько-українського кордону.