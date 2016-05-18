Чичеріна знову заспівала для бойовиків на Донбасі (відео)
Російська рок-співачка Чичеріна, яка у березні побувала у Луганську, знову приїхала на Донбас.
Цього разу артистка дала концерт перед бойовиками так званих "ДНР", передає ТСН.
Співачка відвідала одну з військових частин Донецька. На концерті Чичеріна, акомпануючи собі на гітарі, заспівала власні хіти.
Окрім того, днями співачка дала концерт в Алчевську Луганської області.
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Судячи з відео виступу Чичеріни, вона перебувала на Донбасі минулого тижня.
Нагадаємо, на початку січня співачка Чичеріна виступила на російській авіабазі "Хмеймім" у Сирії.
Раніше вона виступила в Луганську на концерті путінських "вовків". Концерт був безкоштовним. Після скандального виступу у Луганську співачку оголосили у розшук. Її звинуватили у незаконному перетині російсько-українського кордону.