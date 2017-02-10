В окупованому Донецьку "Гіві" закопали поруч із "Моторолою" (фото)

15:00, 10 лютого 2017
Війна
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В окупованому Донецьку сьогодні відбулися похорони "командира підрозділу бойовиків "Сомалі" Михайла Толстих, більш відомого під прізвиськом "Гіві".

Як повідомляють видання бойовиків, на похорон нібито зібралися близько 55 тисяч осіб.

Прощалися з бойовиком в будівлі Донецького державного академічного театру опери та балету. Там же раніше проходила церемонія прощання з "Моторолою".

Російські ЗМІ пишуть, що ватажок "ДНР" Олександр Захарченко розстріляв цілу обойму в повітря на похоронах "Гіві".

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"Гіві" закопали поруч із раніше ліквідованим "Моторолою" на кладовищі "Донецьке море" в Ленінському районі міста.

Раніше повідомлялося, що жителів туди зганяють - в навчальні заклади окупованих бойовиками міст надійшло розпорядження виділити людей для поїздки на похорон "Гіві".

Як відомо, 8 лютого бойовики "ДНР" повідомили про знищення ватажка "батальйону "Сомалі" "Гіві". За попередніми даними, був використаний реактивний піхотний вогнемет "Джміль", який є на озброєнні в Росії.

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Теги: #похорон#Моторола#Гіві