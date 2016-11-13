Ліквідація "Мотороли": у Misanthropic Division відкинули свою причетність до знищення терориста

Член Misanthropic Division попросив не оголошувати його ім’я, лише позивний — "Берлін" — і прокоментував повідомлення бойовиків про затримання шістьох членів Misanthropic Division нібито у справі про знищення Арсена Павлова з позивним "Моторола", передає Громадське радіо.

"Якщо чесно, вперше про це чую. Членів нашої організації не затримували. Швидше за все, це якась провокація", — повідомив "Берлін".

Представник організації також стверджує, що члени Misanthropic Division не перебувають на непідконтрольних територіях.

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Відкидає "Берлін" і причетність організації до знищення Мотороли. А відеоролик, де нібито члени Misanthropic Division взяли на себе відповідальність за вбивство бойовика, називає фальшивим і провокативним. Як розповів член Misanthropic Division, його організація встановила особу одного з чоловіків, що знімався в ролику — ним виявився боєць одного з батальйонів МВС.

"На момент, коли ми знайшли його контакти та зв’язалися з ним, до нього приходили з СБУ. З питань цього провокативного відео. Він є службовцем одного з батальйонів МВС — батальйону "Чернігів". І до нього приходили з СБУ. Повністю всієї історії, як і що відбувалося, я вам не скажу", — прокоментував "Берлін".

12 листопада у "ДНР" заявили про затримання учасників угруповання "Misanthropic Division", представники якої раніше взяли на себе відповідальність за знищення бойовика Арсена Павлова ("Мотороли").