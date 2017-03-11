Російські військові підірвалися на мінному полі в Луганській області: четверо загинули, троє поранені
В ГУР зазначили, що з метою ухилення від відповідальності за наказ, який привів до невиправданих втрат особового складу, командир терористів намагався приховати цей факт.
На окупованій бойовиками території Луганської області російські військові підірвалися на мінному полі, внаслідок чого четверо загинули та ще троє дістали поранення.
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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України в Facebook.
«В районі н.п.Жолобок Попаснянського району під час спроби створення проходу у мінному полі для забезпечення дій диверсійно-розвідувальних груп внаслідок підриву на вибуховому пристрої загинуло четверо військовослужбовців 4 окремої мотострілецької бригади (Алчевськ) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ та троє поранено», - йдеться в повідомленні.
В ГУР зазначили, що з метою ухилення від відповідальності за наказ, який призвів до невиправданих втрат особового складу, командир терористів намагався приховати даний факт та розпорядився доставити вбитих і поранених до різних лікувальних закладів (моргів).