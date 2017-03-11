Російські військові підірвалися на мінному полі в Луганській області: четверо загинули, троє поранені

На окупованій бойовиками території Луганської області російські військові підірвалися на мінному полі, внаслідок чого четверо загинули та ще троє дістали поранення.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України в Facebook.

«В районі н.п.Жолобок Попаснянського району під час спроби створення проходу у мінному полі для забезпечення дій диверсійно-розвідувальних груп внаслідок підриву на вибуховому пристрої загинуло четверо військовослужбовців 4 окремої мотострілецької бригади (Алчевськ) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ та троє поранено», - йдеться в повідомленні.

В ГУР зазначили, що з метою ухилення від відповідальності за наказ, який призвів до невиправданих втрат особового складу, командир терористів намагався приховати даний факт та розпорядився доставити вбитих і поранених до різних лікувальних закладів (моргів).