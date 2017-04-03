Пріоритетним напрямком угоди між Україною та Канадою є оборонні розробки і виробництво - посол

Одним із головних пріоритетних напрямків угоди між Україною та Канадою, яку сьогодні підписали міністри оборони Степан Полторак та Харджит Сінгх Сейджан, є оборонні розробки і виробництво.

Про це повідомив посол України у Канаді Андрій Шевченко у Twitter.

«Оборонна угода між Україною і Канадою фіксує на папері партнерство, яке збудували наші військові: цінності, солідарність, братерство по зброї», - заявив дипломат.

«5 пріоритетних напрямків співпраці: оборонні розробки і виробництво, матеріальне забезпечення, логістика, оборонна політика, військова освіта», - наголосив Шевченко.

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Як повідомили у прес-службі посольства України в Канаді, угода має закріпити військове партнерство між двома країнами і створити законодавче поле для тісної співпраці між збройними силами.

«Підписання домовленості - важливе для військової співпраці та сприятиме налагодженню практичних контактів з представниками оборонної промисловості Канади», - заявив міністр оборони України Степан Полторак після підписання угоди.

«Це дозволить покращити забезпечення Збройних Сил України сучасною військовою технікою та озброєнням. Українська сторона високо цінує допомогу, яку Канада спільно із союзниками надає ЗСУ», - додав Полторак.

На думку посла, підписання угоди є логічною відповіддю на агресію Росії в Україні.

«У нас є спільний оборонний інтерес: ми маємо спільного сусіда, який не поважає кордони, він несе обом нашим країнам загрозу, ми будемо працювати разом, щоб змусити цього сусіда поважати міжнародне право», - додав посол.

Підписання домовленості відбулося у рамках ширших переговорів між оборонними відомствами України та Канади, які відбуваються в Оттаві.

У березні Канада продовжила до 2019 року військову тренувальну місію UNIFIER у складі близько 200 канадських військових. Канада послідовно підтримує політику санкцій та спільного міжнародного тиску на Росію від початку збройної агресії.