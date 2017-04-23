В ОБСЄ уточнили кількість постраждалих в результаті підриву автомобіля місії на Донбасі
16:38, 23 квітня 2017Війна
373 0
Інцидент стався в районі села Пришиб, яке перебуває під контролем бойовиків "ЛНР".
Патруль місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області / Фото УНІАН
Внаслідок підриву автомобіля місії ОБСЄ на окупованій бойовиками території Луганщини один із спостерігачів загинув, двоє госпіталізовані.
Читайте такожЗагиблий на Луганщині співробітник ОБСЄ був громадянином США – Reuters
Про це повідомляє Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ у Twitter.
«Внаслідок цього інциденту один із членів патруля загинув і двоє були доставлені в лікарню для подальшого обстеження», - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 квітня, патруль місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, що перебуває під контролем бойовиків "ЛНР".
Повідомлялося, що загинув один спостерігач місії ОБСЄ і ще один зазнав поранень.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Підрив машини ОБСЄ на міні в Луганській області