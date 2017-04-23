В ОБСЄ уточнили кількість постраждалих в результаті підриву автомобіля місії на Донбасі

Внаслідок підриву автомобіля місії ОБСЄ на окупованій бойовиками території Луганщини один із спостерігачів загинув, двоє госпіталізовані.

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Про це повідомляє Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ у Twitter.

«Внаслідок цього інциденту один із членів патруля загинув і двоє були доставлені в лікарню для подальшого обстеження», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 квітня, патруль місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, що ‎перебуває під контролем бойовиків "ЛНР".

Повідомлялося, що загинув один спостерігач ‎місії ОБСЄ і ще один зазнав поранень.