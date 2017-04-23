Загиблий на Луганщині співробітник ОБСЄ був громадянином США – Reuters

Загиблим на Луганщині 23 квітня співробітником Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ був громадянин США, однією з поранених – громадянка Німеччини.

Читайте такожБойовики "ЛНР" заявили, що автомобіль ОБСЄ, який підірвався на міні, "відхилився від маршруту"

Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на міністерство закордонних справ Австрії, яка нині головує в ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 квітня, патруль місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області.

Це сталося в районі села Пришиб, що ‎перебуває під контролем бойовиків "ЛНР".

Внаслідок підриву автомобіля на окупованій бойовиками території Луганщини один із спостерігачів загинув, двоє госпіталізовані.