Загиблий на Луганщині співробітник ОБСЄ був громадянином США – Reuters
16:17, 23 квітня 2017Війна
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Сьогодні патруль місії ОБСЄ підірвався на міні на окупованій бойовиками території Луганщини.
На Донбасі на міні підірвалась машина ОБСЄ / Фото УНИАН
Загиблим на Луганщині 23 квітня співробітником Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ був громадянин США, однією з поранених – громадянка Німеччини.
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Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на міністерство закордонних справ Австрії, яка нині головує в ОБСЄ.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 квітня, патруль місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області.
Це сталося в районі села Пришиб, що перебуває під контролем бойовиків "ЛНР".
Внаслідок підриву автомобіля на окупованій бойовиками території Луганщини один із спостерігачів загинув, двоє госпіталізовані.
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