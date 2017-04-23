У МЗС РФ у зв'язку з підривом автомобіля ОБСЄ закликали Україну до "прямого діалогу" з бойовиками

У Міністерстві закордонних справ РФ у зв'язку з підривом автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ закликали Україну до "прямого діалогу" з російськими бойовиками, які контролюють частину Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться в коментарі МЗС РФ, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

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"Вкотре закликаємо до активізації прямих переговорів між сторонами конфлікту ‑ Києвом, Донецьком і Луганськом – у рамках Контактної групи з метою повного виконання "Комплексу заходів", що є безальтернативною основою врегулювання в Донбасі", - йдеться в документі.

Водночас у МЗС РФ заявили, що обставини події вказують на високу ймовірність провокації, спрямованої на підрив процесу врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Очевидно, що подібні інциденти і загальна ескалація напруженості вигідні тим, хто не зацікавлений у виконанні політичних, економічних і гуманітарних положень мінського "Комплексу заходів", - підкреслюється в коментарі.

При цьому заявляється, що подія підтверджує гостру необхідність належного забезпечення безпеки спостерігачів ОБСЄ, що зафіксовано в мандаті місії й не раз зазначалося лідерами країн "нормандського формату", в тому числі під час їхньої останньої телефонної розмови 17 квітня.

У МЗС РФ закликали провести "ретельне та об'єктивне розслідування й притягнути винних до відповідальності".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 квітня, автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, яке перебуває під контролем бойовиків "ЛНР". Загинув один спостерігач місії ОБСЄ, ще двоє зазнали поранень. Загиблий був громадянином США, поранені - спостерігачі з Німеччини та Чехії.