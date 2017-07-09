Генсек ООН закликав дотримуватися "хлібного перемир'я" на Донбасі

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш закликав усі сторони дотримуватися "хлібного перемир'я" на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві під час спільної прес-конференції з президентом Петром Порошенком.

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Гутерреш висловив солідарність з українцями, які страждають внаслідок конфлікту на сході країни, що призвів до переміщення 1,7 млн осіб.

У зв'язку з цим Гутерреш запевнив, що налаштований докласти всіх зусиль, аби знайти шляхи розв’язання проблем.

"Для мене чітко зрозуміло, що український народ має право жити в умовах миру і процвітання й за повної поваги до його незалежності, суверенітету та територіальної цілісності", - наголосив генсек ООН.

"Я вірю, що у такий момент як зараз, за яким ми спостерігаємо, надзвичайно важливо звертатися із закликом до повного дотримання режиму припинення вогню, і зокрема "хлібного перемир'я", який нещодавно було погоджено", - заявив Гуттереш.

Також він підкреслив, що ООН готова підтримувати усі зусилля "нормандської четвірки", Тристоронньої контактної групи із урегулювання ситуації на Донбасі та ОБСЄ й докладати всіх зусиль для врегулювання кризи на сході України.

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"І ви можете бути впевненими, що для нас це - те, що ми зберігаємо на порядку денному, і ця ситуація не забута", - додав Гутерреш.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня на засіданні Тристоронньої контактної групи учасники переговорів підтримали звернення місцевих рад Донецької і Луганської областей про необхідність дотримання режиму тиші на час збирання врожаю з 24 червня. Було передбачено встановлення режиму повного припинення вогню вздовж всієї лінії зіткнення на період з 24 червня до 31 серпня. Українська сторона неодноразово заявляла, що бойовики на Донбасі щодня порушують "хлібне перемир'я".